В Одесі критичну інфраструктуру підключили до енергопостачання — «Укренерго»

Після масштабної аварії на підстанції в Одесі наразі підключені до електропостачання об’єкти, які подають місту воду і тепло.

Про це на брифінгу повідомив Володимир Кудрицький, голова правління НЕК «Укренерго».

За його словами у місті заживили критичну інфраструктуру. А у найближчі кілька днів відповідні служби перезаживлюватимуть критичну інфраструкту на автономні джерела.

Завдяки цьому планують вивільнити потужність і віддавати її звичайним споживачам у місті та області

Також він наголосив, що в області прискорюють та активізують роботу на всіх об’єктах, що постраждали від обстрілів. Зокрема, увагу зосередять на одному із них, аби якомога швидше подати додаткову потужність в Одесу та Одеський район.

Кудрицький додав, що мобільна електростанція потужністю 25 Мегават від західних партнерів прибуде в Україну найближчими тижнями, але для того, аби її запустити, знадобляться тижні. Така ж ситуація з плавучими електростанціями, на підключення до яких потрібен час.

«Ми розуміємо, що сьогодні і завтра в Одесі будуть суттєві обмеження… Ми, звичайно, будемо робити все, щоби покращення ситуації з енергопостачанням відбулося протягом днів, а не тижнів», — додав голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, що протягом 4 лютого на Одещині сталася аварія на одній із високовольтних підстанцій, яку до цього неодноразово обстрілювали росіяни. Через це Одеса та область залишились повність без світла.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.