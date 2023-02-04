Графіки відключення світла в Україні 5 лютого: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни. Найскладніша ситуація — на Одещині, там вже більше тижня тривають екстрені відключення.

В Києві діють стабілізаційні відключення за графіком.

Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії в своєму регіоні.

Коли не буде світла у Вінницькій області 5 лютого

Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 5 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 5 лютого

У регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ним можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 5 лютого

На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.

Коли не буде світла у Закарпатській області 5 лютого

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 5 лютого

Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у три черги, орієнтовна тривалість відключення — чотири години. Можлива затримка через доїзд фахівців до обладнання або у випадку оголошення повітряної тривоги.

Ознайомитися із графіком та переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 5 лютого

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

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Коли не буде світла у Києві 5 лютого

Ліміти споживання електроенергії в Києві дозволяють застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Споживачі поділені на три групи за часом відключень. Хоча на сторінці компанії ДТЕК в соцмережах деякі користувачі скаржаться, що виникають і екстрені відключення в години коли світло, за графіком, має бути.

Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 5 лютого

Київська область також повернулася до стабілізаційних відключень світла. Усі споживачі в регіоні поділені на чотири групи. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 5 лютого

У Кіровоградській області діють графіки погодинних відключень. Згідно з ними у споживачів дві години є світло і дві години воно відсутнє. Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 5 лютого

Електроенергія в регіоні подаватиметься двічі на добу по чотири години. В інші години ймовірні відключення. У регіоні споживачі поділені на три групи. Для кожної діє свій графік. Переглянути його можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 5 лютого

У Миколаєві та області оновили графік відключення електроенергії. Світло у регіоні вимикатимуть у шість черг.

Знайти свою адресу в оновленому графіку можна за цим посиланням. А також на сторінці Миколаївобленерго у Facebook щогодини інформують, коли яку чергу відключатимуть від електрики.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 5 лютого

Після ракетного обстрілу Одещини 26 січня на всій території області вже більше тижня тривають екстрені відключення світла. Одеситів просять зачекати, доки мережу полагодять. Перевірити інформацію щодо поточних відключень можна тут.

З 4 лютого Одеса та область споживачі електроенергії повністю знеструмлені через дві масштабні аварії, які сталися на підстанції «Укренерго». В місті та області заживлені лише об’єкти критичної інфраструктури.

Коли не буде світла у Полтавській області 5 лютого

У регіоні дотримують відключень за графіком. Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 5 лютого

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 5 лютого

У Сумах пообіцяли 4 лютого не застососувати відключень. Графіки погодинних відключень для області можна переглянути за посиланням.

При перевищенні споживання електричної енергії понад заданий ліміт, можливе застосування двох черг відключень.

Коли не буде світла у Тернопільській області 5 лютого

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 30 січня по 5 лютого.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 5 лютого

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 5 лютого

З 30 січня область перейшла на новий графік за схемою «6/3» (шість годин без світла, три години зі світлом). Усіх споживачів поділили на шість черг (раніше було чотири черги). Перевірити, до якої черги ви належите, та дізнатися актуальний графік можна за посиланням.

Коли не буде світла у Черкаській області 5 лютого

В області продовжують діяти червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки).

Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 5 лютого

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію 4 лютого, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернігівській області 5 лютого

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

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