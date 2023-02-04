Амбулаторія на Київщині стала прикладом зеленого відновлення країни

В амбулаторії села Горенка, що на Київщині, запрацював тепловий насос грунт-вода та сонячна електростанція. Це перший медзаклад області, де встановлена така енергоефективна система, і він має стати прикладом зеленого відновлення країни. Проєкт ініціювала міжнародна організація Greenpeace у співпраці із українськими ГО «Екодія», «Екоклуб», та БФ «Перемога України».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба організаторів.

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Реконструкція системи опалення за принципами зеленого відновлення дасть можливість підвищити енергоефективність амбулаторії, зменшити викиди СО2 та негативний вплив на довкілля, а також знизити витрати на опалення на 80% (майже чверть мільйона на рік). А завдяки сонячній станції лікарня стане виробником електроенергії та зможе покривати до 60% своїх потреб.

Історія амбулаторії. На початку повномасштабної війни у двір амбулаторії в Горенці, Бучанського району влучив снаряд. Вибуховою хвилею вибило вікна та пошкодило фасад і дах. Через відсутність електроенергії в холодні дні наприкінці лютого 2022 року було пошкоджено систему опалення, що дуже ускладнило роботу лікарні з жовтня 2022, під час опалювального сезону.

Щоб лікарня могла працювати на повну і більш автономно без генераторів під час відключень електроенергії, в листопаді розпочалася реконструкція системи опалення. З січня 2023 року в лікарні працює сучасна система опалення з тепловим насосом потужністю 20 кВт, сонячною електростанцією потужністю 12 кВт та акумулятором на 8 кВт*год. Нині теплові насоси є одним з найсучасніших та найекологічніших способів обігріву приміщень. А дах лікарні ідеально підходив для встановлення сонячних панелей, які будуть живити критичні елементи амбулаторії протягом дня та заряджати акумулятор на випадок аварійних чи планових відключень електроенергії. Згодом електростанцію можна буде розширити, щоб забезпечити повну енергетичну незалежність лікарні.

«Реконструкція лікарні в Горенці – це приклад того, як має відбуватись відновлення України. Коли йдеться про довгострокову перспективу, ми повинні розглядати сучасні енергоефективні технології, які не лише заощаджують гроші, але й зменшують викиди CO2 та негативний вплив на навколишнє середовище. Ми не хочемо, щоб кошти, виділені міжнародними партнерами на відновлення України, були витрачені на неефективні старі технології, які продовжать заганяти країну в енергетичну залежність від викопного палива», – переконаний Денис Цуцаєв, кампейнер Greenpeace.

«Технології відновлюваної енергетики в комплексі із заходами з енергоефективності, подібні до застосованих в Горенці, мають бути не одиничними проєктами, а основою відбудови і українських будівель, і нашої енергосистеми. Адже мале децентралізоване виробництво енергії з відновлюваних джерел дозволяє виробникам заощаджувати кошти і мати більш стабільне постачання енергії, а державі – розвинути надійнішу енергосистему із меншою шкодою для довкілля. Тим паче, наше дослідження показало, що люди вже готові до таких змін – 84% людей висловили позитивне ставлення до малої генерації з відновлюваних джерел», – вважає Костянтин Криницький, керівник відділу енергетики Екодії.

«Новітні засоби відновлювальної та альтернативної енергії – це майбутнє, і це майбутнє настало вже сьогодні в с. Горенка. Я дуже радий, що команді нашого фонду вдалось зробити так, щоб пілотний проєкт в Україні в рамках проєкту Greenpeace «Партнерство громад заради зеленого відновлення України», що має на меті залучити європейські міста до партнерства з українськими громадами для реалізації проєктів зеленого відновлення, реалізувався в Гостомельській громаді, а саме – в Горенській амбулаторії. Наші цілі незмінні – наближаємо нашу Перемогу кожен на своїх місцях, ЗСУ – на фронті, а ми – відбудовуючи нашу Україну», – зауважив Сергій Регеда, директор БФ «Перемога України»

Вартість реконструкції системи опалення та встановлення сонячних панелей в Горенці становить близько 56 000 євро. Ці витрати повністю окупляться через 6-7 років завдяки економії на енергоресурсах та виробництву електроенергії самою амбулаторією.

Проєкт Greenpeace «Партнерство громад заради зеленого відновлення України» має на меті залучити європейські міста до партнерства з українськими громадами для реалізації проєктів зеленого відновлення. Щоб допомогти таким партнерствам, Greenpeace пропонує місцевим громадам свою експертизу для розробки енергоефективних та сталих планів відновлення. Для цього громади можуть заповнити спеціальну форму.

*Реконструкція в Горенці ініційована Greenpeace Центральної та Східної Європи в рамках проєкту «Партнерство громад заради зеленого відновлення України» та реалізується у співпраці з ГО «Екодія», ГО «Екоклуб», БФ «Перемога