5 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 5 лютого

Цього дня у 1585 році у Львові заснували Успенське ставропігійське братство.

5 лютого 1850 року американська компанія «Фелікс» запатентувала арифмометр — настільну механічну обчислювальну машину для виконання чотирьох арифметичних дій.

Знаменним цей день став і у 1924 році. Тоді 5 лютого радіо ВВС почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.

Яке релігійне свято 5 лютого

5 лютого в церковному календарі — день пам’яті святої Агати. Народилася свята Агата на острові Сицилія (Італія) в місті Катанія 235 року. Тому Агату часто в християнських текстах називають ще Катанійською або Сицилійською.

Дівчина виросла вродливою, мала багато залицяльників, проте вирішила залишитись цнотливою, присвятивши себе Богові. Серед тих, кому відмовила Агата, був сенатор Квінтіан. Він люто зненавидів святу Агату, тому під час гонінь на християн довів тортурами дівчину до смерті. Так, за його наказом їй відрізали груди. Святій Агаті тоді було лише 25 років (5 лютого 261 року).

День ангела 5 лютого

Іменини в цей день святкують: Володимир, Геннадій, Євдокія, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар та Федір.

Які історичні події стались 5 лютого

1585 — у Львові засновують Успенське ставропігійське братство;

1783 — в області Калабрія на півдні Італії починається землетрус, що тривав майже два місяці;

1816 — в Римі відбувається прем’єра опери Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник»;

1861 — у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс отримує патент на кінематоскоп;

1887 — у міланському театрі “Ла Скала” відбувається прем’єра опери Джузеппе Верді «Отелло»;

1904 — війська США покидають Кубу після шести років окупації;

1913 — в Львові у залі Українського народного дому всі українські академічні товариства влаштовують великий академічний бал;

1924 — радіо ВВС починає передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу;

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус вперше синтезує вітамін D, брак якого спричиняє рахіт;

1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу ухвалюють рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів;

1952 — Нью-Йорк стає першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори;

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre проходить прем’єра діснеївського фільму «Пітер Пен»;

1971 — з’являється фондовий індекс NASDAQ («Автоматизовані котирування Національної асоціації дилерів із цінних паперів США»);

1991 — столицю Киргизії перейменовують в Бішкек;

1992 — Україна встановлює дипломатичні відносини з Норвегією;

1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев;

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержує рік тюрми за побиття двох людей.

Хто народився 5 лютого

1804 — фінський поет, автор гімну Фінляндії Юхан Людвіг Рунеберг;

1878 — французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії Андре Сітроен;

1914 — американський письменник Вільям Берроуз;

1985 — португальський футболіст Кріштіану Роналду.

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