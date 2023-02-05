Карта бойових дій в Україні станом на 5 лютого

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 3 лютого.

Сhas News публікує актуальну карту бойових дій, де блакитним позначені позиції ЗСУ, червоним — позиції рф, жовтим — звільнені території, бордовим — місця бойових дій.

Росіяни зосередились на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу українські підрозділи відбили атаки росіян у районах населених пунктів Кремінна і Шипилівка Луганської області та Верхньокам’янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

Протягом доби ворог здійснив 61 обстріл з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Бояро-Лежачі на Сумщині та Олександрівка, Глибоке, Красне, Зелене, Нескучне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Чугунівка та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли з танків та артилерії райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Синьківка, Куп’янськ, Піщане, Кислівка та Крохмальне Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка – Луганської.

На Лиманському напрямку вогню з боку росіян зазнали Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстріляно Спірне, Берестове, Веселе, Білогорівка, Роздолівка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Нескучне, Времівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках з усього спектру артилерії обстріляно райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Єгорівка, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Щербаки Запорізької області та Антонівка і Херсон.

За добу українська авіація завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по ЗРК. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили противника, ЗРК та склад пально-мастильних матеріалів.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

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