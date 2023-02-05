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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 лютого

05.02.2023

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, два танки та два засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 5 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
  • танків — 3220 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 6405 (+11) од,
  • артилерійських систем — 2226 (+6) од,
  • РСЗВ — 460 (+0) од,
  • засоби ППО — 227 (+2) од,
  • літаків — 294 (+0) од,
  • гелікоптерів — 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+2),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі та катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5091 (+10) од,
  • спеціальна техніка — 203 (+0).

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