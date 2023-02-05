Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 лютого

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, два танки та два засоби ППО.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 5 лютого орієнтовно склали:

особового складу — близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,

танків — 3220 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6405 (+11) од,

артилерійських систем — 2226 (+6) од,

РСЗВ — 460 (+0) од,

засоби ППО — 227 (+2) од,

літаків — 294 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+2),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі та катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5091 (+10) од,

спеціальна техніка — 203 (+0).

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