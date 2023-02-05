Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 5 лютого

За минулу добу українські військові знищили 700 окупантів, два танки та два засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян станом на ранок 5 лютого орієнтовно склали:
- особового складу — близько 131290 (+700) осіб ліквідовано,
- танків — 3220 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6405 (+11) од,
- артилерійських систем — 2226 (+6) од,
- РСЗВ — 460 (+0) од,
- засоби ППО — 227 (+2) од,
- літаків — 294 (+0) од,
- гелікоптерів — 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+2),
- крилаті ракети — 796 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5091 (+10) од,
- спеціальна техніка — 203 (+0).
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