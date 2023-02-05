Росіяни обстріляли центр Харкова: загорівся житловий будинок

Уранці 5 лютого окупанти вдарили по центру Харкова попередньо ракетами С-300.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як уточнив мер міста Ігор Терехов, «прильоти» двох ракет зафіксували у Київському районі.

Одна з ракет потрапила в житлову забудову унаслідок чого сталася пожежа.

Станом на 9:14 відомо про трьох поранених: госпіталізували 54-річну жінку, двом чоловікам 51 та 55 років надали допомогу на місці.

Інформація щодо постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, 1 лютого окупанти вдарили ракетою «Іскандер-К» по житловому будинку у центральній частині Краматорська. Загинули четверо осіб.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.