Дороги під обстрілом: ситуація навколо Бахмута ускладнюється — розвідка Британії

За останній тиждень окупантам вдалося, досягти невеликих успіхів у спробі оточити Бахмут. Ймовірно, прострілюються основні шляхи постачання ЗСУ.

Про це йдеться у зведенні розвідки Міноборони Британії.

«М03 і H32 — дві основні дороги до міста для українських захисників — зараз, імовірно, перебувають під загрозою прямого вогню після наступу росії», — йдеться в повідомленні.

Також зазначили, що ймовірно, «вагнерівцям» вдалося взяти під контроль трасу, яка сполучає Бахмут та Сіверськ.

Втім додають, що все ще залишаються альтернативні шляхи для ЗСУ.

«У той час як численні альтернативні маршрути постачання через країну залишаються доступними для українських сил, Бахмут стає все більш ізольованим», — резюмували у британській розвідці.

Раніше аналітики ISW припускали, що новий масштабний наступ рф завершиться передчасно до квітня і не буде успішним. Немає жодних доказів того, що російські війська відновили достатню бойову міць для захоплення територій.

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