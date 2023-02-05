Прикордонники збили ворожий БПЛА, який корегував вогонь артилеристів (фото)

Прикордонники збили розвідувальний безпілотник окупантів-артилеристів.

Про це повідомили в ДПСУ.

«Захисники приземлили дрон зі стрілецької та групової зброї» — йдеться в повідомленні.

Безпілотник здійснював повітряну розвідку й корегував вогонь, який росіяни завдавали по українських підрозділах.

Прикордонники додають, що через втрату аеророзвідки точність атак ворога знизилась, а згодом обстріли припинились взагалі.

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