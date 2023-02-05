Ізраїль вивчить можливість постачання зброї до України

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вивчить можливість постачання озброєнь Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
Читай також: У Маріуполі окупанти знищують останній український мурал
Ізраїльський прем’єр нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.
“Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів”, — зазначив Нетаньягу.
Раніше Нетаньягу заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ.
- У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички
- Українські газосховища зберігають понад 11 млрд куб. м газу
- “Київ Цифровий” інтегрувався з “Дією”
- Рада ЄС підтримала подальшу військову допомогу Україні
- Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні
- Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн
- Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік
- Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
- У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
- Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
- Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
- Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги