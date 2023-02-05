Ізраїль вивчить можливість постачання зброї до України

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вивчить можливість постачання озброєнь Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Ізраїльський прем’єр нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

“Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів”, — зазначив Нетаньягу.

Раніше Нетаньягу заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ.