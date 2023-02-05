Канада відправила Україні перший танк Leopard 2: він вже у Польщі (фото)

4 лютого з Канади вилетів літак з першим бойовим танком Leopard 2, який країна надсилає в Україну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Літак Королівських Канадських Повітряних Сил вилетів з Галіфакса з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада надсилає в Україну. Канада підтримує народ України — і ми продовжуватимемо забезпечувати Збройні Сили України обладнанням, необхідним для перемоги» — заявила Аніта Ананд, очільниця Міноборони Канади.

Польський журналіст видання Defence24.pl Ярослав Чешляк повідомив у Twitter, що канадський Leopard прибув до Польщі.

Літак С-17, який його доправив, повертається до Канади із зупинкою у Великій Британії.

🇨🇦 kanadyjski Leopard 2A4 przeznaczony dla 🇺🇦 Ukrainy jest już bezpieczny w 🇵🇱 Polsce, a samolot C-17, który go przywiózł wraca do domu z międzylądowaniem w 🇬🇧 UK.

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— Jaroslaw Cislak (@CislakJaroslaw) February 5, 2023

Chas News розповідав, чим вражає танк Leopard 2, який незабаром буде на озброєнні України.

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