Путін у березні пообіцяв не вбивати Зеленського — експрем’єр Ізраїлю

Колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет розповів, що на початку війни путін пообіцяв йому не вбивати президента Володимира Зеленського.

Про це він заявив в інтервʼю «Хадашот 12», якого цитують «Новости Израиля».

Беннет розповів, що говорив про це з російським диктатором, коли відвідував Москву 5 березня 2022 року.

«Я знав, що Зеленському в бункері загрожує небезпека, і що вони не знали його місцезнаходження. У якийсь момент я запитав путіна: «Слухай, а як щодо цієї історії? Ти збираєшся його вбивати?». І він сказав: «Я не буду вбивати Зеленського», — розповів Беннет.

Після закінчення зустрічі, у дорозі з кремля до аеропорту, прем’єр зателефонував Зеленському і сказав, що йому не загрожує смерть.

Після цього, зі слів Беннета, український президент «потім піднявся до свого кабінету і зняв відео, в якому сказав: «Я не боюся».

Раніше видання The Independent писало, що від початку війни Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку росіян.

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