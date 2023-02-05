Резніков може піти з посади міністра оборони, на його місце розглядають Буданова — ЗМІ

Наступного тижня міністра оборони Олексія Резнікова можуть відправити у відставку. Ймовірно, його замінить очільник ГУР Кирило Буданов.

Про це з посиланням на джерела повідомляють «Українська правда» та «РБК-Україна».

На посаду Резнікова розглядають професійного військового, один з головних кандидатів — Буданов. Зазначають, що він вже шукає собі заміну на місце глави ГУР.

«Кирилу дуже важко йти з ГУР, він не хоче в МО, бо розуміє, що це величезна бюрократична машина. Але роздумувати часу вже особливо немає», — розповіло джерело.

Водночас «ні в кого в ОПУ немає сумнівів, що він (Резніков — Прим. ред.) повинен залишитися в команді». Тому, в Офісі президента розглядають куди перевести Резнікова.

Зокрема його розглядають на посаду міністра юстиції, а чинного главу Дениса Малюську можуть відправити послом в одну із європейських країн. Водночас нардеп Ярослав Железняк заявляв, що Резніков може очолити Мінстратпром замість Павла Рябікіна.

Сам Резніков каже, що наразі розмов про його звільнення з посади не було.

«У мене жодних розмов, що я маю припинити діяльність на цій посаді не відбувалося. Я повторю свою відповідь іншим ЗМІ: «Кожен чиновник повинен усвідомлювати, що на своїй посаді він не на все життя. Він має почати етап і завершити його. Тому я готовий до будь-якого розвитку подій», — заявив він «УП».

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