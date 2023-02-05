Українські зенітники вже вирушили опановувати ЗРК SAMP/T

Українські військові вже відправилися для навчання на ЗРК SAMP/T-MAMBA. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

«Щиро дякую Урядам Франції та Італії за ухвалене рішення стосовно надання систем ППО/ПРО SAMP/T-Mamba, для захисту України від ракетного терору росії та посилення системи протиповітряної оборони держави», — заявив він.

Олещук повідомив, що негайно прийняв рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання і вони вже у дорозі.

За його словами, фахівці повернуться «навесні».

Коли Україна отримає ЗРК SAMP/T-MAMBA

3 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню офіційно повідомив, що Франція та Італія нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP/T-MAMBA цьогоріч навесні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні 2 лютого в ефірі італійського телеканалу Rai заявив, що комплекс ППО може надійти в Україну протягом двох місяці.

«Я вірю, що він (ЗРК SAMP/T — ред.) запрацює протягом семи-восьми тижнів», — сказав Таяні

Що відомо про ЗРК SAMP/T-MAMBA

ЗРК SAMP/T-MAMBA — це спільна італійсько-французька розробка. Він виготовляється європейським консорціумом Eurosam, утвореним MBDA Italy, MBDA France і французькою компанією Thales.

Проєкт із створення SAMP/T розпочався 5 грудня 1989 року, коли було підписано угоду про початок «Фази 1», яка завершилася в 2003 році, і була спрямована на задоволення вимог НАТО «Оборона наземного району». «Фаза 2» почалася в тому ж році й завершилася в 2006 році. Завершальна фаза відбулась в 2014 році.

ЗРК SAMP/T-MAMBA — технічні характеристики

Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності SAMP/T призначений для захисту від літаків та деяких балістичних ракет.

До складу комплексу SAMP/T (Mamba) входять:

багатофункціональна РЛС типу Thompson-CSF ARABEL;

кабіна бойового управління FCU (Fire Control Unit), у якій розміщується апаратура системи управління, що обробляє всю інформацію про повітряну обстановку в режимі реального часу, а також дві консолі системи відображення;

ракети Aster-30;

самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі Astra/Iveco або Renault-TRM-10000 (колісна формула 8х8) із пусковими модулями на 8 боєготових ракет у транспортно-пускових контейнерах.

Багатофункціональна РЛС ARABEL X-діапазону може здійснювати огляд простору, виявлення та супровід цілей, а також наведення ракет на мету шляхом передачі команд управління на її борт. Дальність виявлення цілей до 80 км.

Зенітна ракета Aster-30 має стартову масу в 510 кг, зокрема масу бойову частину вогою 20 кг, та максимальну швидкість польоту до 1400 м/с. Завдяки цьому комплекс SAMP/T (Mamba) може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км і балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження — до 25 км.

ЗРК SAMP-T має мінімальний час реакції і високий темп стрільби — 8 ракет можуть бути запущені за 10 секунд.

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