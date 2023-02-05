Батальйон «Братство»: The Guardian розповіло про місії диверсантів в російському тилу

В Україні існує секретний диверсійний батальйон «Братство», члени якої виконують завдання за лінією фронту і навіть на території росії. Про це пише The Guardian, яке поспілкувалося з трьома бійцями підрозділу — 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром 39-річним Олексієм.

Добровольці «Братства» мають особливий статус, технічно незалежні від української армії, але діють пліч-о-пліч з офіційними силами. Вони пояснюють, що такий неофіційний статус пов’язаний із «нервозністю» Заходу при думці про те, що Україна може бити по росії.

У батальйон набирають переважно цивільних, або відбирають найспритніших з інших добровольчих загонів.

Невеликі оперативні групи, зазвичай з чотирьох-п’яти диверсантів, визначають, де пролягають безпечні шляхи до Росії, перевіряючи рух худоби або користуючись порадами контрабандистів.

«Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території росії», — зазначається у статті.

Доброволець Тарас розповів, що його найуспішніша місія відбулася шість тижнів тому. Тоді українські бійці отримали завдання знищити російський гелікоптер, який перевозив високопосадовців російського МВС.

Перша спроба виявилася невдалою. Погана погода завадила лазерному прицілу точно навестись на ціль. Крім того, у групі виникли внутрішні суперечки. Добровольці повернули назад, але за тиждень повернулися.

Оперативна група з п’яти чоловіків вирушила о сьомій ранку. Вони таємно перетнули кордон і заночували вже у росії. Наступного ранку добровольці почули вертоліт. За допомогою розвідувального дрону вони перевірили, що це їх ціль та здійснили постріл з ПЗРК з відстані у 4 км.

На власні очі ураження вони не побачили, оскільки були далеко, але почули вибух, і потім швидко повернулися додому. Тарас розповів, що вважає цю місію надзвичайно успішною навіть якщо гелікоптер уцілів.

«Ми показали, що можемо зайти на територію Росії, і показати росіянам, що українці можуть діяти. Після того, як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти цих диверсантів. Це дуже деморалізує ворога», — пояснив він.

Під час іншої місії Владислав і його побратими отримали завдання «захопити або вбити одного з високопоставлених офіцерів ФСБ», який працював на території росії біля кордону з Україною.

Добровольці знали маршрут російського офіцера, але того дня машина так і не з’явилася. На зворотньому шляху вони вступили у бій з ворожими прикордонниками. Трьох з них знищили, а одного поранили та взяли у полон.

Проте бійці «Братства» зазначають, що не завжди все йде за планом. 25 грудня четверо їхніх колег – 34-річний Юрій Горовець, 32-річний Максим Михайлов, 39-річний Тарас Карпюк, і новачок місії, 19-річний Богдан Лягов – загинули під час виконання завдання у Брянській області рф.

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