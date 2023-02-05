В Укренерго розповіли, коли Одеса повернеться до звичних графіків відключення світла

Ситуація з електропостачанням в Одесі після вчорашньої аварії зможе суттєво покращитися не раніше 10 лютого.

Про це заявив на брифінгу голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Він запевнив, що енергетики у посиленому режимі відновлюють усі об’єкти в області, які зазнали російських атак. Ключовий з них ремонтують одразу п’ять аварійних бригад — це максимум, який можна на ньому розмістити.

За прогнозами, відновлювальні роботи на цьому об’єкті закінчаться до п’ятниці, після чого можна очікувати значного покращення ситуації із графіками відключення.

Він додав, що в область звозять генератори для за живлення критичної інфраструктури, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.

«У міру такого підключення графік буде пом’якшуватись зі схеми 2/12 (дві години зі світлом 12 без — ред.) до схеми 2/10 та 2/8», — розповів Кудрицький.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Одесі до 40% споживачів (280 тис.) досі залишаються без електропостачання. Але за вечір та ніч вдалося відновити постачання світла понад 200 тисячам абонентів та критичній інфраструктурі.

За його словами, 90% котелень централізованого постачання вже запущені, ведеться робота з підключення до генераторів локальних котелень.

Також до Одеси зараз прямують потужні генератори, які допоможуть у живленні критичної інфраструктури. Більше 25 вже надійшло, ще близько 50 в дорозі.

Нагадаємо, що протягом 4 лютого на Одещині сталася аварія на одній із високовольтних підстанцій, яку до цього неодноразово обстрілювали росіяни.

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