Медики дістали з тіла пораненого бійця бойову частину гранати (фото)

Медики дістали з тіла пораненого бойову частину бронебійного снаряду типу ВОГ , яка не розірвалась.

Про це повідомило командування Медичних сил ЗСУ.

«При огляді лікарем-хірургом, у хворого було виявлено бойову частину гранати типу ВОГ, яка пропалила великий масив шкіри пацієнта. Хірург прийняв негайне рішення про оперативне втручання», — йдеться в повідомленні.

За декілька хвилин снаряд успішно вилучили з тіла пораненого та передали саперам.

Найближчим часом військового евакуюють для подальшої реабілітації та одужання.

Нагадаємо, це вже не перший такий випадок. На початку січня з тіла пораненого військовослужбовця також дістали гранату ВОГ, яка не розірвалася. Тоді операцію проводив один з найбільш досвідченіших хірургів ЗСУ генерал-майор Андрій Верба у присутності двох саперів.

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