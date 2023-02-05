У Євросоюзі запрацювало ембарго на російські нафтопродукти

5 лютого в Євросоюзі набуло чинності ембарго на поставки російських нафтопродуктів. Про це пише DW.

Підставою для обмежень стали санкції, затверджені ЄС ще 3 червня 2022 року. Обмеження поки що діють до 1 липня.

Виняток у ЄС зробили для Болгарії та Хорватії, а також під санкції не потрапили поставки трубопроводом «Дружба». До кінця 2023 року вони можуть і надалі закуповувати деякі нафтопродукти. Чехія теж отримала право купувати російський дизель.

Також передбачено перехідний період у 55 днів для суден, що перевозять російські нафтопродукти, які було придбано і завантажено до 5 лютого 2023 року і розвантажено до 1 квітня 2023 року.

Крім того, 5 лютого також набув чинності механізм визначення граничних цін щодо морських перевезень російських нафтопродуктів у треті країни.

Гранична ціна російських нафтопродуктів зі знижкою (наприклад, мазут) становитиме $45 за барель, а для преміальних продуктів (наприклад, дизельне пальне) — $100. Це максимальні ціни, за якими дозволено перевозити морем до третіх країн нафтопродукти з рф, а також надавати технічну допомогу, брокерські послуги, фінансування або фінансову допомогу.

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