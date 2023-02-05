«Жоден чиновник не вічний у кріслі»: Резніков прокоментував можливість своєї відставки

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що подасть у відставку, якщо президент Володимир Зеленський ухвалить таке рішення.

Про це він заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Жоден чиновник не вічний у кріслі. Жоден. Рішення, бути мені міністром оборони або не бути ухвалює одне людина — Верховний Головнокомандувач і Президент України Володимир Зеленський, згідно з Конституцією. Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням Президента України, я ухвалюватиму ті чи інші рішення, а далі робитиму те, що мені запропонує глава держави», — сказав міністр.

Резніков підкреслив, що робитиме все задля української перемоги.

«Мій фах, щонайменше юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проєкт, який дозволить перемогти у цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво російської федерації», — зазначив він.

При цьому Резніков підкреслив, що у разі звільнення підтримає наступника, за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить іноземним міністрам оборони, з якими має особисту комунікацію «на рівні телефону, без протоколів, без усього».

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк повідомив, що найближчим часом Олексія Резнікова можуть відправити у відставку з посади міністра оборони. Натомість він може очолити міністерство стратегічних галузей промисловості замість Павла Рябікіна. За даними УП, також розглядається варіант призначення Резніково головою Мінюсту.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.