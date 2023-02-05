«Він майстерний брехун»: Кулеба прокоментував «обіцянку» путіна не вбивати Зеленського

Російський диктатор володимир путін регулярно дає обіцянки, які потім порушує, і робить це навмисно. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«У минулому путін давав обіцянки не окупувати Крим, не порушувати Мінські угоди, не вторгатися в Україну, але все це він зробив. Не дайте себе обдурити: він майстерний брехун. Щоразу, коли він обіцяв нічого не робити, це було частиною його плану», — наголосив голова МЗС.

Так він прокоментував заяву колишнього прем’єра Ізраїлю Нафталі Беннета, що нібито на початку вторгнення путін обіцяв йому не вбивати президента Володимира Зеленського.

Бенет зазначив, що отримав такі запевнення під час тригодинної розмови з путіним під час візиту до Москви 5 березня.

«Я знав, що Зеленський знаходиться під загрозою, в бункері… Я сказав йому (Путину, — ред.): «Ти збираєшся вбити Зеленського?». Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського». «Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб’єте Зеленського?». Він сказав: «Я не вбиватиму Зеленського», — розповів експрем’єр.

Беннет заявив, що потім зателефонував Зеленському і передав йому слова путіна. За його словами, нібито саме після цієї розмови президент України вийшов з бункера і зробив селфі у своєму кабінеті.

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