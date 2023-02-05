ЄС надасть Україні 1 мільярд на швидке відновлення

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Києві оголосила про виділення першого мільярда євро на відновлення руйнувань від війни Росії проти України відповідно до плану “Швидкого відновлення”.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.
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“Допомагати зараз відновити пошкодження, яких бомби Путіна завдають енергетичній інфраструктурі – це одна частина. Але відновлення будинків, доріг, інфраструктури, шкіл, лікарень – це щоденна робота, яку потрібно виконувати. Тому так важливо, щоб ми почали “Швидке відновлення” негайно. Це вбудовано у більший процес відбудови. Я рада, що ми можемо оголосити, що перший мільярд “Швидкому відновленню” буде наданий… Тож робота може початись негайно”, – сказала вона.
Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив ЄС, що втрати України від агресії РФ можуть сягати 750 млрд євро.
Між тим, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав столиці країн ЄС прискорити переговори про використання конфіскованих активів російського центрального банку на суму $300 млрд для відновлення України.
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