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Миколаїв отримав від Данії 5 мільйонів євро на відновлення інфраструкти

05.02.2023

Партнери із Данії передали Миколаєву п’ять мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури. 

Як передає Amazing Ukraine,про це повідомляє Korrespondent.net.

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Зазначається, що ці кошти спрямовуються на відновлення систем водопостачання та опалення, мобільних котелень.

Як заявив мер Олександр Сенкевич, данські партнери допомагають також і вирішувати інші нагальні потреби, наприклад, щодо підтримки стабільної роботи міського господарства у воєнний час.

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