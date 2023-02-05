Миколаїв отримав від Данії 5 мільйонів євро на відновлення інфраструкти

Партнери із Данії передали Миколаєву п’ять мільйонів євро на відновлення критичної інфраструктури.

Як передає Amazing Ukraine,про це повідомляє Korrespondent.net.

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Зазначається, що ці кошти спрямовуються на відновлення систем водопостачання та опалення, мобільних котелень.

Як заявив мер Олександр Сенкевич, данські партнери допомагають також і вирішувати інші нагальні потреби, наприклад, щодо підтримки стабільної роботи міського господарства у воєнний час.