Сумщина отримала 3 тонни обладнання для відновлення електро- та газопостачання

Міністерство енергетики України передало АТ “Сумигаз” та АТ “Сумиобленерго” 3 тонни енергетичного обладнання, отриманого від міжнародних партнерів.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
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“Сумщина від початку війни зазнає атак на енергетичну інфраструктуру. Енергетики працюють в режимі 24/7, однак щойно відремонтовані об’єкти знову і знову обстрілюються ворогом. Саме тому маємо спрямовувати додаткові ресурси для прискорення відновлення”, – зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.
Гуманітарний вантаж для Сумщини включає генератори, силові трансформатори та інше обладнання, необхідне для проведення ремонтних робіт.
“Ми дякуємо Бельгії, Франції, Литві, Ірландії, Азербайджану та Угорщині за надане устаткування, яке допоможе стабілізувати ситуацію з енергопостачанням прикордонного регіону”, – додав Міністр.
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