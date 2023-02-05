Резніков пропонує створити Military Prozorro для закупівель в армії

Міністр оборони Олексій Резніков підтримує часткове відкриття системи оборонних закупівель за прикладом Prozorro, назвавши її Military Prozorro.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише “ЄП”.

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Резніков зазначив, що ідея створення системи оборонних закупівель, де будуть приховані юридичної адреси або місця знаходження фірм, але відкриті об’єми та суми контрактів, наразі обговорюється в уряді.

“Ми зустрічалися у Прем’єр-міністра разом з віцепрем’єр-міністром Юлією Свириденко, бо в неї є фахівці по Prozorro, і я її попросив: розробіть програму Prozorro, яка була б… назвімо це Military Prozorro. Тобто, певні обмеження хай будуть, але Prozorro ми всі довіряємо, і я маю надію, що нам це вдасться”, – сказав міністр оборони.

Також міністр оборони повідомив, що закупівлі для харчування військовослужбовців можуть зробити сезонними на коротші терміни. Міністерство разом з профільним комітетом Верховної Ради спробують переглянути законодавство для реалізації цієї ідеї.

Резніков також зауважив, що завдяки демонополізації цього ринку понад два десятки компаній забезпечили безперебійне й стале харчування армії України.