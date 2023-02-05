FlixBus запускає нові прямі рейси з Києва до Німеччини

FlixBus відкриває два нових автобусних маршрута з Києва до Німеччини та з Одеси та Польщі. Квитки вже можна забронювати.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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«За цей надскладний для всіх рік ми подвоїли за розмірами українську мережу та плануємо надалі відкривати нові лінії, якщо будемо бачити, що послуги з перевезень потрібні людям», — прокоментував Міхал Леман, директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії.

Перший рейс Київ–Житомир–Рівне–Львів–Берлін–Гамбург–Бремен вирушить 14 лютого. Час у дорозі складатиме 30 годин — сюди закладено також час на перетин кордону. Автобуси курсуватимуть тричі на тиждень.

Це вже друга лінія, що сполучає Київ і Берлін, першу запустили наприкінці минулого року.

Перший автобус Одеса–Умань–Вінниця–Хмельницький–Львів–Люблін–Варшава почне курсувати теж 14 лютого. Раніше кінцевою точкою цієї лінії була Вінниця, зараз маршрут продовжили з огляду на високий попит.