Неурядові німецькі організації передали Україні мобільний медичний кабінет

5 лютого, в Посольстві Федеративної Республіки Німеччина німецька ГО CADUS передала мобільний медичний кабінет партнерській організації BASE UA у Києві в присутності Посла Німеччини Анки Фельдгузен та Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка. Також Міністр охорони здоров’я України та пані Посол обговорили подальшу німецько-українську співпрацю.

Як передає Amazing Ukraine, про це поавідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну німецька організація CADUS постійно працює в Україні. У співпраці з партнерами з BASE UA та Leave No One Behind Ukraine Info Hub вона допомагає із транспортуванням пацієнтів, проводить медичні тренінги та тренінги з безпеки для місцевих волонтерів і працює над розширенням концепції тренінгів для різних цільових груп в Україні.

За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини, CADUS вже передала 22 автомобілі швидкої допомоги українським організаціям та лікарням, переобладнала автобус у мобільний пункт інтенсивної терапії (M.I.C.U.), а також підтримує партнерів медичним обладнанням та медичними матеріалами.

«Ми хочемо підтримати українців та українок у їхніх зусиллях з розбудови власної системи охорони здоровʼя. Через російський напад на Україну медичної допомоги потрібно навіть більше, ніж було б потрібно взимку зазвичай. Мобільним медичним кабінетом ми ще раз посилюємо нашу підтримку України», — пояснює Себастьян Юнеманн, виконавчий директор CADUS.

«Завдяки передачі українській системі охорони здоров’я таких мобільних кабінетів, первинна медична допомога стає доступною для українців, які опинились поблизу зони бойових дій. Руйнація медичної інфраструктури стала ще одним викликом повномасштабної війни, долати який Україні допомагають міжнародні партнери. Щиро вдячний як уряду Німеччини, так і неурядовим громадським організаціям, які докладають зусиль для забезпечення надання медичної допомоги у складний для нашої країни період», — підкреслив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зазначила, що «Спільна робота німецьких неурядових організацій Cadus i Leave No One behind та їхніх німецьких волонтерів з українськими неурядовими організаціями, лікарнями та волонтерами в підсиленні системи охорони здоровʼя в Україні — це одне зі свідчень того, наскільки важливі міжособистісні звʼязки між Німеччиною та Україною. Німці щиро докладають зусиль, щоб допомогти Україні, та вірять в її перемогу».