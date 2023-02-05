6 лютого 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 6 лютого

У Новій Зеландії 6 лютого святкують День Вайтангі — в пам’ять про підписання 6 лютого 1840 році Договору Вайтангі. Тоді у населеному пункті Вайтангі представники британської корони уклали угоду з 45 вождями місцевих племен маорі, за якою Нова Зеландія перейшла в управління британської корони. Водночас, вважається, що цей договір поклав початок формуванню сучасної держави Нова Зеландія. У результаті у 1974 році День Вайтангі отримав статус національного свята.

Також 6 лютого у Норвегії, Швеції та Фінляндії відзначають Національний день саамів. Саами — це корінний фіно-угорський народ, який проживає на Півночі Європи. В цей день проводяться урочисті заходи, а на місцевих адміністративних будівлях поряд з державними можуть вивішувати національний прапор саамів.

Яке релігійне свято 6 лютого

6 лютого православні за юліанським календарем вшановують пам’ять преподобної Ксенії Римлянки (Міласької), яка жила у V столітті. Вона народилася у заможній родині. Не бажаючи вступати у шлюб з примусу, вона таємно втекла разом з двома служницями.

Ксенія оселилася одному з островів поблизу Малої Азії та присвятила життя служінню Господу. Потім вона переїхала до міста Мілас, де на свої кошти збудувала церкву Святого Стефана. Там же заснувала християнську громаду і стала її послушницею.

Ксенія вела тихе і смиренне життя, допомагала грішникам, підтримувала всіх нужденних та зломленних духом. За переказами, вона померла під час молитви.

День ангела 6 лютого

Сьогодні святкують іменини (День ангела) Анастасій, Герасим, Іван, Ксенія, Оксана, Олександр, Тимофій.

Які історичні події стались 6 лютого

1685 — після смерті Карла II на англійський престол зійшов його брат Яків. Він став першим англійським королем-католиком після Марії Тюдор (1553-58 рр.).

1840 — за договором Вайтангі Нова Зеландія переходила під управління Великої Британії, а племена маорі отримували заступництво метрополії.

1922 — у Вашингтоні завершилась тримісячна міжнародна конференція, учасники якої підписали угоду про співвідношення сил в басейні Тихого океану і в Китаї.

1952 — на престол Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів.

1958 — у Мюнхені розбився літак з гравцями клубу «Манчестер Юнайтед». У пожежі і під уламками загинуло 23 чоловіка, серед них 8 футболістів, 8 журналістів і три співробітники клубу.

1996 — британську антарктичну станцію «Фарадей» передали українським полярникам. На її базі створено українську станцію «Академік Вернадський».

Хто народився 6 лютого

1665 — Анна Стюарт, королева Англії, Шотландії (1702—1707) та Ірландії (1702—1714). Перша королева Великої Британії (1707—1714) та остання педставниця англійської династії Стюартів.

1861 — Микола Зелінський, український хімік, винахідник першого ефективного протигазу.

1911 — Рональд Рейган, актор та 40-й президент США (1981-89 рр.).

1912 — Єва Браун, дружина Адольфа Гітлера.

1945 — Боб Марлі (Роберт Неста), ямайкський композитор, співак у стилі реггі.

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