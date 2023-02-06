У Туреччині стався потужний землетрус: що відомо (фото)

У ніч на 6 лютого у Туреччині стався сильний землетрус. Станом на 6:30 відомо про 76 загиблих на 440 постраждалих.

Про це повідомляє Анадолу.

Землетрус магнітудою 7,4 бали відбувся о 4:17 у районі Пазарджик провінції Кахраманмараш на південному-сході Туреччини. Сильно постраждали також сусідні регіони. За наступні дві години зафіксували 42 афтершоки (повторні поштовхи, спричинені основним землетрусом). Магнітуда найпотужнішого з них склала 6,6 балів.

Поштовхи відчувалися у столиці Анкарі та інших турецьких містах, на Кіпрі, у Сирії та Лівані. Сирійські державні органи також повідомляють про велику кількість жертв землетрусу. Станом на 7:30 відомо про 111 загиблих.

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