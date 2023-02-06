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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 6 лютого

06.02.2023

Українські військові за добу знищили 870 окупантів та 11 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 6 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 132160 (+870) осіб ліквідовано,
  • танків — 3231 (+11),
  • бойових броньованих машин — 6415 (+10),
  • артилерійських систем — 2231 (+5),
  • РСЗВ — 461 (+1),
  • засоби ППО — 227 (+0),
  • літаків — 294 (+0),
  • гелікоптерів — 284 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1958 (+0),
  • крилаті ракети — 796 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5104 (+13),
  • спеціальна техніка — 203 (+0).

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