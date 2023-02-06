Росія може розпочати масштабний наступ протягом 10 днів — Financial Times 

Протягом наступних 10 днів росія збирається розпочати новий масштабний наступ в Україні. Про це пише Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

Видання зазначає, що Київ отримав «дуже надійні дані розвідки» про наміри рф. Метою Москви називається окупація усього Донбасу.

Наступ російської армії може розпочатися в районах міст Кремінна і Лиман, де ворог вже кілька тижнів концентрує великі сили.

Також Кремль нарощує сили на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові підрозділи у населенні пункти навколо Маріуполя.

Видання пише, що росія планує розпочати наступ до того, як Україна отримає західні танки та озброєння.

Анонімний радник ЗСУ також повідомив FT, що атаку росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи.

«Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Вони посилили повітряно-десантні та морські підрозділи. Це не водії автобусів та шкільні вчителі», – розповів він.

Раніше в ГУР повідомляли, що путін наказав своїм військам захопити всю територію Донецької та Луганської областей України до березня.

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