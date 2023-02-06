«Думаю, що це помилка»: Резніков не планує очолювати Мінстратегпром

Олексія Резнікова планують звільнити з посади міністра оборони та призначити міністром з питань стратегічних галузей промисловості. Про це повідомив голова фрації «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, таке «переведення» Резінкова у рамках уряду «абсолютно логічне, враховуючи його експертизу по «Рамштайну» й необхідність «підняти» міністерство, яке повинно робити більше».

За даними ЗМІ, чинного голову Мінстратегпрому Павла Рябікіна планують призначити послом України в Китаї.

Водночас Міноборони має очолити чинний голова ГУР Кирило Буданов, а МВС та СБУ відповідно — Ігор Клименко та Василь Малюк, які зараз перебувають у статусі виконуючих обов’язки.

«Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики. Ворог готується наступати. Ми готуємося захищатися й повертати своє», — пояснив Арахамія.

Водночас Резніков у коментарі Фактам ICTV заявив, що йому ніхто не пропонував очолити Мінстратпром, однак він відмовиться, яккщо така пропозиція надійде.

«Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути міністром Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це помилка», — сказав він.

При цьому Резніков наголосив, що процедури переведення у рамках Кабміну, про яку говорив Арахамія, не існує.

«Я хочу сказати як правник, що такої процедури переведення всередині уряду з міністра на міністра не існує — це рішення парламенту може бути тільки за поданням прем’єр-міністра, якщо це не посада МОУ або МЗС», — пояснив він.

Хто може очолити ГУР замість Буданова

За даними нардепа Олексія Гончаренко (Євросолідарність), на посаду голови ГУР розглядають декілька кандидатів, основний з яких — заступник голови Офісу Президента Роман Машовець.

Машовець з 1993 по 2008 рік служив у Збройних Силах: розпочав службу в морському підрозділі спеціального призначення — бойові плавці; продовжував у підрозділі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у миротворчій місії в Сьерра-Леоне, також у складі українського контингенту в Іраку.

З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій ЗСУ.

22 квітня 2020 року призначений на посаду заступника керівника Офісу президента.

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