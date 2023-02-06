Резнікова на цьому тижні не звільнять — Арахамія

Звільненням міністра оборони Олексія Резнікова на цьому тижні не відбудеться. Про це повідомив глава франції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Водночас відбудеться призначення Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка — головою СБУ.

Нардеп Мар’яна Безугла («Слуга народу»), заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, підтвердила цю інформацію.

«Щодо Міноборони і Мінстратегпром — поки призупинили, цього тижня відставок та призначень не буде», — написала вона у Facebook.

У коментарях під постом вона пояснила це рішення «ризиками для системи в цілому перед Рамштайном та враховуючи можливий наступ».

Нагадаємо, ввечері 5 лютого Давид Арахамія повідомив, що новим міністром оборони стане керівник ГУР Кирило Буданов, а Олексій Резніков натомість очолить міністерство стратегічних галузей промисловості. Проте Резніков зазначив, що таку пропозиції не отримував.

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