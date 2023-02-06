Профільний комітет парламенту схвалив продовження воєнного стану та мобілізації

Комітет Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки проекти схвалив проекти законів №8419/8420 про укази президента щодо продовження строків дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє РБК-Україна.

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“Це не фінальна стадія. Ще голосування у парламенті, яке відбудеться в найближчий час”, – зазначив народного депутата України Ярослава Железняка.

Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної ради законопроекти про затвердження указів президента продовження строку дії воєнного стану та про продовження строку проведення загальної мобілізації.

Згідно з проектами від 6 лютого 8419 та 8420, воєнний стан та мобілізацію продовжать ще на 90 діб після 19 лютого.