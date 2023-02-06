В Україні з початку повномасштабного вторгнення вважаються депортованими 16 222 дитини

В Україні з початку повномасштабної війни вважаються депортованими 16 222 дитини.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.
Читай також: Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди в музеях Нідерландів
«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 6 лютого 2023 року: 350 дітей — зниклі, 16 222 — депортовані, 9 510 — знайдені», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 2 січня в Україні з початку повномасштабної війни вважалися депортованими 16011 дітей.
- Азербайджан передав Україні гуманітарну допомогу більш як на $17 мільйонів
- Історичний центр Одеси включено до списку світової спадщини ЮНЕСКО
- Громадська ініціатива “Друзі Патрона” запустила благодійний продаж NFT-колекції на основі дитячих малюнків
- Укрзалізниця призначила нові поїзди до Польщі
- Австрія та Угорщина домовилися не постачати зброю в Україну
- У «Києві Цифровому» запустили опитування про нові назви для станцій міської електрички
- Макрон зазначив умови для надання винищувачів Україні
- Київстар витратив на відбудову і розвиток мережі 3,5 млрд грн
- Український застосунок Impulse став найбільш завантажуваним у світі за 2022 рік
- Паризька кулінарна школа відкрила безкоштовний курс для українців
- У Києві завершили відновлення 11 із 17 багатоповерхівок, пошкоджених російськими ракетами
- Байден оголосить про надання Україні танків Abrams у середу
- Близько 5000 безробітних долучилися до Армії відновлення
- Борис Джонсон закликає Велику Британію надати Україні всю зброю для перемоги