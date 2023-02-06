В Україні з початку повномасштабного вторгнення вважаються депортованими 16 222 дитини

В Україні з початку повномасштабної війни вважаються депортованими 16 222 дитини.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.

Читай також: Олена Зеленська презентувала україномовні аудіогіди в музеях Нідерландів

«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 6 лютого 2023 року: 350 дітей — зниклі, 16 222 — депортовані, 9 510 — знайдені», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 2 січня в Україні з початку повномасштабної війни вважалися депортованими 16011 дітей.