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В Україні з початку повномасштабного вторгнення вважаються депортованими 16 222 дитини

06.02.2023

В Україні з початку повномасштабної війни вважаються депортованими 16 222 дитини.

Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.

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«Інформація за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 6 лютого 2023 року: 350 дітей — зниклі, 16 222 — депортовані, 9 510 — знайдені», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 2 січня в Україні з початку повномасштабної війни вважалися депортованими 16011 дітей.

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