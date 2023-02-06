Перший канадський танк Leopard 2 для України вже прибув до Польщі

До Польщі вже прибув перший канадський танк Leopard 2, який згодом вирушить до України.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.
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«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми безоплатно передали Україні, прибув до Польщі. Разом із нашими союзниками, ми скоро розпочнемо навчати Збройні сили України використовувати цю техніку», — повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
Вона додала, що «Канада продовжить підтримувати Україну».
Нагадаємо, Канада минулого тижня оголосила, що приєднається до міжнародної «танкової коаліції» та передасть Україні чотири танки Leopard 2. Канада також погодилася купити для України система ППО NASAMS та 200 броньованих автомобілів.
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