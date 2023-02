«Греммі» 2023: Бейонсе встановила новий рекорд

У Лос-Анджелесі 5 лютого пройшла 65-а щорічна церемонія вручення нагород «Греммі».

Співачка Бейонсе отримала нагороди у чотирьох номінаціях та у результаті здобула рекордну 32-у премію «Греммі». Попередній рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода, цей рекорд тримався понад 20 років.

Повний список премії «Греммі»

Альбом року

Гаррі Стайлз за альбом Harry’s House.

Найращий новий артист

Джазова співачка Самара Джой.

Найкращий запис року

Співачка Ліззо з піснею About damn Time.

Пісня року

Just like That, який виконала Бонні Рейтт.

Найкраще сольне поп-виконання

Співачка Адель за виконання пісні Easy On Me.

Найкращий танцювально-електронний альбом

Бейонсе з альбомом Renaissance.

Найкращий реп-альбом

Кендрік Ламар з альбомом Mr. Morale&The Big Steppers.

Найкращий альбом в жанрі урбан-музики

Bad Bunny за альбом Summer without you.

Найкраще виконання поп-пісні в дуеті або групою

Сем Сміт і Кім Петрас з піснею Unholy.

Найкращий альбом в жанрі кантрі

Віллі Нельсон з альбомом A Beautiful Time.

Найкраща пісня R & B

Бейонсе з піснею Cuff It.

Найкращий танцювальний / електронний запис

Бейонсе з піснею Break My Soul.

Найкращий вокальний поп-альбом

Гаррі Стайлз з альбомом Harry’s Ноuѕе.

Найкраще світове музичне виконання

Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode за пісню Bayethe.

Найкраще сольне кантрі-виконання

Віллі Нельсон з піснею Live Forever.

Найкраще виконання R&B

Муні Лонг з піснею Hrs & Hrs.

Найкраще реп-виконання

Кендрік Ламар з треком The Heart Part 5.

Найкраще виконання метал-пісні

Оззі Осборн і Тоні Айоммі за пісню Degradation Rules.

Найкраще виконання рок-пісні

Бренді Карлайл з піснею Broken Horses.

Найкращий рок-альбом

Оззі Осборн з альбомом Patient Number 9.

Найкращий альбом альтернативної музики

Wet Leg з однойменною назвою альбому.

Найкраще виконання в традиційному стилі R&B

Бейонсе за виконання пісні Plastic Off the Sofa.

Найкращий прогресивний альбом R&B

Стен Лейсі за альбом Gemini Rights.

Найкращий альбом R&B

Роберт Гласпер за альбом Black Radio III.

Найкраща реп-пісня

Кендрік Ламар за пісню The Heart Part 5.

Найкращий комедійний альбом

Дейв Шаппель за альбом The Closer.

Найкращий фолк-альбом

Медісон Каннінгем за альбом Revealer.

Найкраща пісня кантрі

Til you can’t Метт Роджерса і Бен Стенніса.

