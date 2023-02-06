«Греммі» 2023: Бейонсе встановила новий рекорд

У Лос-Анджелесі 5 лютого пройшла 65-а щорічна церемонія вручення нагород «Греммі».
Співачка Бейонсе отримала нагороди у чотирьох номінаціях та у результаті здобула рекордну 32-у премію «Греммі». Попередній рекорд належав диригенту Георгу Шолті — 31 нагорода, цей рекорд тримався понад 20 років.
Повний список премії «Греммі»
Альбом року
Гаррі Стайлз за альбом Harry’s House.
Найращий новий артист
Джазова співачка Самара Джой.
Найкращий запис року
Співачка Ліззо з піснею About damn Time.
Пісня року
Just like That, який виконала Бонні Рейтт.
Найкраще сольне поп-виконання
Співачка Адель за виконання пісні Easy On Me.
Найкращий танцювально-електронний альбом
Бейонсе з альбомом Renaissance.
Найкращий реп-альбом
Кендрік Ламар з альбомом Mr. Morale&The Big Steppers.
Найкращий альбом в жанрі урбан-музики
Bad Bunny за альбом Summer without you.
Найкраще виконання поп-пісні в дуеті або групою
Сем Сміт і Кім Петрас з піснею Unholy.
Найкращий альбом в жанрі кантрі
Віллі Нельсон з альбомом A Beautiful Time.
Найкраща пісня R & B
Бейонсе з піснею Cuff It.
Найкращий танцювальний / електронний запис
Бейонсе з піснею Break My Soul.
Найкращий вокальний поп-альбом
Гаррі Стайлз з альбомом Harry’s Ноuѕе.
Найкраще світове музичне виконання
Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode за пісню Bayethe.
Найкраще сольне кантрі-виконання
Віллі Нельсон з піснею Live Forever.
Найкраще виконання R&B
Муні Лонг з піснею Hrs & Hrs.
Найкраще реп-виконання
Кендрік Ламар з треком The Heart Part 5.
Найкраще виконання метал-пісні
Оззі Осборн і Тоні Айоммі за пісню Degradation Rules.
Найкраще виконання рок-пісні
Бренді Карлайл з піснею Broken Horses.
Найкращий рок-альбом
Оззі Осборн з альбомом Patient Number 9.
Найкращий альбом альтернативної музики
Wet Leg з однойменною назвою альбому.
Найкраще виконання в традиційному стилі R&B
Бейонсе за виконання пісні Plastic Off the Sofa.
Найкращий прогресивний альбом R&B
Стен Лейсі за альбом Gemini Rights.
Найкращий альбом R&B
Роберт Гласпер за альбом Black Radio III.
Найкраща реп-пісня
Кендрік Ламар за пісню The Heart Part 5.
Найкращий комедійний альбом
Дейв Шаппель за альбом The Closer.
Найкращий фолк-альбом
Медісон Каннінгем за альбом Revealer.
Найкраща пісня кантрі
Til you can’t Метт Роджерса і Бен Стенніса.
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