Український гурт “Антитіла” презентував нову пісню, присвячену місту-фортеці Бахмуту, яке героїчно тримає оборону і бореться з російською агресією.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє УНІАН.
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Мета пісні “Фортеця Бахмут” – посилити дух військових, які захищають нашу державу. Лірика композиції була створена всього за добу, а мелодію написав солдат і за сумісництвом музикант гурту Сергій Вусик.
“Ми як музиканти розуміли, що нам потрібно зробити щось надихаюче, з чим хотілося б рвати землю, йти в бій, стояти і не відступати. Але як громадяни, які мають бойовий досвід, розуміємо, що свою справу і своє завдання потрібно робити спокійно, як тому вчили нас, і що за нашими спинами, за спинами тих, хто саме зараз зі зброєю проти окупантів – майбутнє України”, – сказав фронтмен Тарас Тополя.
Він додав, що зараз кожному потрібно взяти себе в руки і робити те, що залежить саме від нього.
“Так сталося, що таких ситуацій і ми пережили досить, тому як ніхто, розуміємо про що співаємо і за що стоять наші побратими в найбільш пекельній точці світу сьогодні”, – додав музикант.
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