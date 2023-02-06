СБУ затримала у Херсоні та Одесі зрадників, які готували російські удари по залізниці (фото)

СБУ затримала двох російських агентів, які готували ракетні удари по залізничних вузлах та енергооб’єктах Одеси і Херсона

За даними слідства, зрадниками виявилися місцеві жителі, яких російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

Вони перебували на постійному агентурному зв’язку з кадровим співробітником управління ФСБ по Ростовській області з псевдонімом «Буба Касторський». Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Телеграм-канал.

Зловмисники збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів ЗСУ на Таврійському напрямку. Також росіян цікавили точні координати місцевих об’єктів Укрзалізниці та енергогенеруючих підприємств. Цю інформацію окупанти планували використати для завдання ракетних ударів.

Зрадників викрили кіберфахівці СБУ. Одного з російських агентів затримано поблизу центрального залізничного вокзалу у Херсоні, іншого — в Одесі після прихованої фотофіксації одного з військових об’єктів.

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