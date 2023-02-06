У російських тюрмах по другому колу почали вербувати зеків до ПВК «Вагнер» — ЗМІ

Наприкінці 2022 року вербувальники ПВК «Вагнер» почали повторно відвідувати російські в’язниці для пошуку охочих відправитися на війну проти України. Про це пише російське видання Медиазона.

За словами ув’язнених, з якими поспілкувалося видання, вербувальники почали відвідувати колонії, у яких вже побували влітку та осінню 2022 року. Щоправда, тапер вербування відбувається у менш «урочистій» обстановці. Ув’язнених не виводять на плац, а власник найманців Євген Пригожин не прилітає на гелікоптері.

За даними видання, у середньому на пропозицію йти на війну відгукуються удвічі менше ув’язнених порівняно з попереднім набором.

Так, у башкірській ИК-16 (виправній колонії) спочатку записалися до «вагнерівців» близько тисячі чоловіків, а під час другої хвилі, у грудні — 340. В ИК-4 (Тульська область) в перший раз на війну відправились 300 ув’язнених, а в другий, у листопаді — 150.

Співрозмовники видання кажуть, що «зеки» не хочуть йти воювати через високі втрати серед завербованих у першій хвилі. «В останній раз, наприкінці минулого року, зв’язувався чоловік, який знаходиться під Бахмутом. Він казав, що жалкує, що поїхав туди. Казав, що 20% живі з тих, хто звідси поїхали», — розповів один з ув’язнених.

Скільки саме чоловіків у тюрмах завербували до ПВК «Вагнер» невідомо. Проте, як відзначає видання, за вересень-жовтень кількість ув’язнених в росії зменшилась на 23 тисячі осіб. Після цього в рф перестали публікувати статистику щодо наповнення в’язниць. Нові дані випустили лише наприкінці січня. Відповідно до них, кількість ув’язнених перестала зменшуватися.

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