Ракети GLSDB: технічні характеристики та коли їх зможе отримати Україна

3 лютого Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,2 млрд. Частину з цих коштів направлять на замовлення та передачу Україні високоточних ракет GLSDB, які можуть уражати цілі на відставні до 150 км.

Chas News розповідає про історію та технічні характеристикистворення цих боєприпасів, а також коли їх зможе отримати Україна.

Ракети GLSDB: хто виробник, історія створення

GLSDB (англ. Ground-Launched Small Diameter Bomb, дослівний переклад — Бомба малого діаметра наземного запуску) — це фактично поєднання керованої авіаційної бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) з двигуном від некерованої ракети M26.

Вперше з ідеєю створення таких боєприпасів компанія Boeing виступила ще у 2011 році, однак тоді ця концепція Пентагон не зацікавила.

Однак у 2014 році до проєкту приєдналася шведська шведська фірма SAAB і вже наступного року розпочалися перші випробувальні пуски GLSDB. У 2018 Boeing та SAAB році оголосили, що готові до серійного виробництва, але замовників на новітні ракети поки не знайшлось.

Тож, імовірно, що «бойове хрещення» ці боєприпаси пройдуть саме в Україні

Ракети GLSDB: технічні характеристики

GLSDB має заявлену дальність стрільби лише в 150 км — це майже удвічі більше за стандартну для HIMARS ракету GMLRS (84) км та удвічі менше аніж ракета ATACMS (300 км). Завдяки цьому ЗСУ зможуть завдавати ударів по окупованому Джанкою, Маріуполю, Луганську.

OSINT-аналітик під ніком Def Mon підготував карту, куди зможе добивати новий боєприпас. Червоним кольором позначено межу лінії фронту та тимчасово окуповані Росією території. Фіолетова пунктирна лінія – 125 км від фронту, а синій пунктир – 140 км.

За задумом розробників, реактивний снаряд M26 виводить на певну висоту авіабомбу GBU-39, яка продовжує політ та за пологою траєкторією уражає ціль.

Конструктивно GBU-39 являє собою невелику керовану бомбу масою 130 кілограмів з бойовою частиною 17 кг. Вона також має крила, які розкладаються у повітрі, що істотно збільшує дальність ураження.

Для наведення на ціль GLSDB використовує глобальну систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Запускати ракети GLSDB можна з РСЗВ HIMARS та МLRS.

Ціна ракет GLSDB

Бомба GBU-39 коштує близько $40 тис., а ракетні двигуни M26 відносно доступні, що робить GLSDB недорогою зброєю, а її основні компоненти легкодоступними для виробництва. Точна ціна GLSDB наразі невідома.

Коли Україна отримає ракети GLSDB

В Пентагоні повідомили, що поставки ракет GLSDB відбуватимуться за програмою «Ініціатива сприяння обороноздатності України» (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI). Відповідно до неї зброя постачається не з запасів армії США, а замовляється безпосередньо у виробників. Тому перед поставкою її ще необхідно виготовити.

Наприкінці листопада 2022 року Reuters з посиланням на джерела вперше повідомило про можливість постачання цих ракет до Україніи. Тоді агентство зазначало, що Boeing пропонувало почати поставки вже навесні 2023 року.

Щоправда, налагодження масового виробництва потребує подолання багатьох логістичних перешкод. Зокрема, шість постачальників мають прискорити поставки запчастин та послуг, необхідних для GLSDB.

Вже у лютому Bloomberg з посиланням на офіційного представника галузі повідомило, що для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як США укладуть контракт з виробником.

При цьому, як пише Reuters, GLSDB поки не сумісні з наявними в Україні РСЗВ HIMARS, однак Пентагон планує передати нові пускові установки для цих боєприпасів.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.