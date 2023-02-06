Росія незабаром отримає нову партію дронів Shahed-136 від Ірану — ГУР

Невдовзі росіяни отримають нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed 136. Загалом за контрактом передбачено постачання 1750 БПЛА.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

Зазначають, що окупанти вже використали на території України близько 660 іранських дронів.

«Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, в тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-«шахедів». За контрактом передбачено 1750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки. Протягом останніх днів вони застосували велику кількість, а ці запаси необхідно поповнювати», — йдеться в повідомленні.

За даними відомства, поставка дронів очікується найближчим часом. Кількість БПЛА, які отримає рф уточнюватимуть. Додають, що раніше «шахеди» завозили партіями 250-300 одиниць.

У розвідці нагадують, що за допомогою дронів окупанти намагаються оминути українську ППО і влучити в потрібні їм об’єкти. Для цього потрібен масований запуск «шахедів», 5-10 безпілотників не забезпечать такого ефекту.

Додають, що зараз противник запускає дрони з російського узбережжя Азовського моря, раніше вони здійснювали пуски з Криму.

Раніше Financial Times повідомляло, що росія може розпочати масштабний наступ протягом 10 днів. Наразі мета Москви — окупація усього Донбасу.

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