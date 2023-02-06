Українські бійці прилетіли до Британії для навчань на САУ AS90 (фото)

Українські військові прибули до Великої Британії для опанування самохідних артилерійських установок AS90.

Про це повідомили у Twitter Міноборони країни.

У відомстві зазначають, що військовослужбовці прилетіли до Британії цими вихідними.

AS-90 — це самохідна артилерійська установка завдовжки 39 калібрів може зробити постріл на відстань у 24,7 км, а з довжиною ствола у 52 калібри — на 30 км. Машина обладнана автономною системою навігації та наведення. Здатна переходити в бойове положення менш ніж за хвилину. Британія пообіцяла надати Україні щонайменше 30 таких установок.

Нагадаємо, напикінці січня до країни прибули українські танкісти, вони навчатимуться керуванню танками Challenger 2. Британія стала першою країною, яка офіційно погодила постачання танків до України. Обіцяють відправити 14 бойових машин Challenger 2. Вони мають надійти до України до кінця березня.

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