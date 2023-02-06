МЗС України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями у Туреччині

Міністерство закордонних справ України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями, які проживають у зоні землетрусу в Туреччині.

Їхнє місце перебування з’ясовують, повідомив речник відомства Олег Ніколенко.

Зазначають, що у посольстві України в Туреччині створили оперативний штаб. Українські дипломати консульств у Стамбулі та Анталії взаємодіють з турецькими рятувальними службами.

Наразі інформація про жертви серед громадян України унаслідок стихійного лиха не надходила.

Після отримання оновлених даних дипломати негайно проінформують рідних зниклих осіб.

За словами речника, питання надання допомоги українцям, які постраждали від землетрусу, взяв під особистий контроль глава МЗС Дмитро Кулеба.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98 або до МЗС України за номером +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, серія потужних землетрусів розпочалася у Туреччині уночі 6 лютого, зачепило і сусідню Сирію. Сейсмологи попереджають про можливість повторних підземних поштовхів. За останніми даними, у Туреччині підтверджено 1014 загиблих, у Сирії — 783.

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