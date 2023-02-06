Українські артилеристи знищили два катери з двома ДРГ росіян на півдні — Гуменюк

Уночі 6 лютого бійці ЗСУ ліквідували два ворожі катери з двома диверсійно-розвідувальними групами на Херсонщині.

Про це в ефірі телемарафону розповіла Наталя Гуменюк, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

За її словами, південний напрямок і надалі залишається у пріоритеті росіян. Вони зосередили там «досить потужні» сили.

Окупанти продовжують проводити розвідку та аеророзвідку, у тому числі з використанням човнів, які вони забрали у місцевих.

«Окупанти продовжують диверсійними групами промацувати нашу оборону в бік Дніпра, на островах і, намагаючись там облаштувати свої спостережні пости, знову втратили два катери і дві диверсійно-розвідувальні групи за цю ніч», — розповіла Гуменюк.

Вона додала, що військовим вдалося знищити ворожі цілі за підтримки артилерії.

Раніше Financial Times повідомляло, що росія може розпочати масштабний наступ протягом 10 днів. Наразі мета Москви — окупація усього Донбасу.

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