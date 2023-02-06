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СБУ затримала військового, який «зливав» рф дані про наступальні операції ЗСУ

06.02.2023

Служби безпеки викрила агента рф, який інформував росіян про плани операцій Сил оборони на стратегічно важливій ділянці фронту.

Ним виявся посадовець однієї з військових частин ЗСУ, повідомили в СБУ. За даними слідства, російська спецслужба завербували його після 24 лютого.

Завданням зрадника було приховано збирати дані про переміщення українських підрозділів, а також постачання їх озброєнням.  Крім того, агент повідомляв своїм кураторам аналітичні зведення про становище на фронті.

Правоохоронці затримали зрадника, коли той намагався передати дані окупантам щодо обстановки на одному з напрямків бойових дій.

У СБУ зазначають, що після затримання агента, українське командування встигло своєчасно скоригувати рішення для успішного виконання бойових завдань.

Під час обшуків за місцями перебування зрадника правоохоронці виявили засоби зв’язку і комп’ютерну техніку з допомогою якої він спілкувався з російськими спецслужбами.

Затриманому повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Він повністю визнав свою провину. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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