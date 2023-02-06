Українська греко-католицька церква переходить на новий календар: деталі

З 1 вересня Українська Греко-Католицька Церква в переходить на новий календар.

Про це заявив очільки УГКЦ Блаженніший митрополит Святослав, повідомляючи про рішення Архиєрейського Синоду.

Перехід стосуватиметься нерухомих свят, а спосіб визначення дати Великодня збережеться.

«Взявши до уваги численні прохання віруючих та провівши попередні консультації із духовенством та монашеством нашої церкви про назрілу потребу реформи літургійного календаря УГКЦ в Україні, а також зважаючи на душпастирські рації, УГКЦ в Україні вирішила перейти з 1 вересня за новим стилем на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії», — йдеться в постанові.

Так, нерухомі свята, які кожного року припадають на один і той самий день, відзначатимуть за новим календарем: Різдво — 25 грудня, Миколая Чудотворця — 6 грудня, Різдво Богородиці — 8 вересня тощо.

Водночас парафії чи поодинокі громади, які ще не готові до переходу, зможуть святкувати релігійні свята за старим юліанським календарем до 2025 року.

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