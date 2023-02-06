Верховна Рада визнала ПВК «Вагнер» міжнародною злочинною організацією

Парламент схвалив постанову 8397 про визнання «Приватної військової компанії Вагнера» міжнародною злочинною організацією.

Відповідне рішення підтримали 333 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железяк.

Депутати пояснюють, що з 2014 року «вагнерівці» беруть участь у політиці росії, яка порушує суверенітет і територіальну цілісність України. Військова компанія повністю контролюється кремлем і є одним з інструментів агресії та геноциду українського народу. Члени ПВК відповідальні за численні воєнні злочини та випадки застосування зброї проти цивільного населення.

Також Рада схвалила постанову 3735 про визнання усіх російських приватних військових компаній терористичними організаціями. «За» проголосували 336 депутатів.

Раніше Офіс Генпрокурора оголосив підозру керівнику російської ПВК «Вагнер» Євгену Пригожину.

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