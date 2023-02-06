Рада скасувала ПДВ і мита на ввезення дронів, тепловізорів і рацій

Сьогодні, 6 лютого, Верховна Рада схвалила законопроєкти 8360 та 8361. Вони звільняють від мита та ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення.

Також, на прохання волонтерських організацій, до переліку додали рації, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Підтримали ухвалення законів 331 та 326 нардепів відповідно.

«Зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів. Закон розроблявся разом з волонтерськими організаціями», — написав Железняк.

Раніше, 3 січня, Уряд спростив ввезення в Україну цивільних безпілотників на час війни. Дрони оформлюватимуть відразу на кордоні, а ліцензії, квоти та гарантійні листи не потрібні.

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