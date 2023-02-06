У школах на окупованій Херсонщині росіяни створюються «кадетські класи» — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 6 лютого.

Протягом доби окупанти завдали п’ять ракетних, 12 авіаційних ударів та здійснили 36 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без змін, наступальних угруповань не виявлено. Росіяни обстріляли райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог атакував райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів та артилерії зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка.

На Авдіївському напрямку обстріляно населені пункти Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни вдарили з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 15 населених пунктів. Серед них — Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Росіяни продовжують примусово роздавати паспорти на окупованих територіях. Зокрема, у Кремінній на Луганщині працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%.

Окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді, аби поповнити втрати. Так, в школах Скадовського району на Херсонщині створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Випускникам обіцяють пільги при вступі на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади.

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів та два удари по позиціях ЗРК. Ракетники і артилеристи, в свою чергу, уразили два райони зосередження живої сили противника.

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