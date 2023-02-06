Графіки відключення світла в Україні 7 лютого: де та коли не буде електрики

В енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії після російських атак на енергетичну інфраструктуру країни.
Найскладніша ситуація — на Одещині, там вже більше тижня тривають екстрені відключення.
Сhas News розповідає, де можна подивитися графіки відключень електроенергії в своєму регіоні.
Коли не буде світла у Вінницькій області 7 лютого
Дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.
Коли не буде світла у Волинській області 7 лютого
Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.
Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 7 лютого
У регіоні діють графіки стабілізаційних відключень. Ознайомитись з ним можна за посиланням.
Коли не буде світла у Житомирській області 7 лютого
На Житомирщині графіки відключень світла поділені на три сектори. При отриманні команди від Укренерго застосовується червоний сектор, при недостатності потужності додатково вводяться в дію жовтий, а потім зелений.
Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням. Аби переглянути, яка адреса належить тій чи іншій групі, потрібно натиснути на сектор на сайті.
Коли не буде світла у Закарпатській області 7 лютого
На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
Коли не буде світла у Запорізькій області 7 лютого
Погодинні стабілізаційні відключення здійснюються у три черги. Ознайомитися із графіком та переліком адрес для кожної з черг можна за посиланням.
Коли не буде світла в Івано-Франківській області 7 лютого
В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.